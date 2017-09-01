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01 Вересень 2017, Київ 15:30
Новини | Політика

СММ ОБСЄ закликає повністю припинити обстріли на Донбасі

Александр Гуґ

Заступник голови місії спостерігачів ОБСЄ Александр Гуґ закликає сторони конфлікту на сході України до повного припинення вогню.

«Шкільне» перемир’я, як і попередні, почалося зі зниження кількості обстрілів у перші кілька днів, а потім їх число знову зросло. Зниження рівня насильства демонструє, що сторони можуть припинити насильство, якщо хочуть. Це може бути відправним пунктом для стійкого припинення вогню… Замість паузи в насильстві сторони мають його припинити», – сказав Гуґ 1 вересня у Києві.

Він також закликав сторони конфлікту відвести озброєння і розвести сили.

Про черговий режим припинення вогню, що мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним, домовилися в Мінську учасники тристоронньої контактної групи. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.

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