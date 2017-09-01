СММ ОБСЄ закликає повністю припинити обстріли на Донбасі

Заступник голови місії спостерігачів ОБСЄ Александр Гуґ закликає сторони конфлікту на сході України до повного припинення вогню.

«Шкільне» перемир’я, як і попередні, почалося зі зниження кількості обстрілів у перші кілька днів, а потім їх число знову зросло. Зниження рівня насильства демонструє, що сторони можуть припинити насильство, якщо хочуть. Це може бути відправним пунктом для стійкого припинення вогню… Замість паузи в насильстві сторони мають його припинити», – сказав Гуґ 1 вересня у Києві.

Він також закликав сторони конфлікту відвести озброєння і розвести сили.

Про черговий режим припинення вогню, що мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним, домовилися в Мінську учасники тристоронньої контактної групи. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.