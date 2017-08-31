Оліфер: Київ закликає до максимального дотримання перемир’я на Донбасі 1 вересня

Українська сторона в Тристоронній контактній групі закликала до максимального дотримання завтра, 1 вересня, режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила речниця екс-президента України, представника в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Порушення режиму тиші з боку ОРДЛО повинні бути розслідувані СММ ОБСЄ, а винні – виявлені і покарані, з конкретними прикладами і наданням гласності таких випадків», – написала вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками скайп-конференції учасників Контактної групи.

Оліфер також повідомила, що Контактна група закликала підтримуваних Росією бойовиків забезпечити повноцінний і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ по всій території Донбасу – від лінії зіткнення до українсько-російського кордону.

За її словами, Київ виконує взяті на себе зобов’язання в рамках угоди про режим тиші з 25 серпня, натомість режим припинення вогню системно порушується з боку бойовиків.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.