У Кам’янському відкликали двох депутатів міськради

У Кам’янському відкликали двох депутатів міської ради. За інформацією з міської територіальної виборчої комісії, ТВК отримала повідомлення партій – ВО «Батьківщина» й «Об’єднання «Самопоміч» – з рішеннями партійних з’їздів на відкликання депутатів Дмитра Пучкіна та Олега Нагорного.

Рішення вищого політичного органу партії є остаточним і оскарженню не підлягає, поінформували в ТВК.

За інформацією комісії, упродовж п’яти днів рішення про відкликання депутатів має бути передане до ЦВК, місцевим осередкам партій, ініціативним групам, яка збирали підписи виборців, а також оприлюднене на сайті міськради.

Водночас відкликаний депутат від ВО «Батьківщина» Дмитро Пучкін повідомив Радіо Свобода, що судовий процес за його позовною заявою до ТВК, якою він намагається оскаржити своє відкликання, все ще триває. 5 жовтня справу має розглянути Апеляційний адміністративний суд.

«У саму партію мене не викликали – ні мене, ні виборців з мого колишнього депутатського округу, які хотіли висловити свою думку про мою роботу. Я також не був поінформований про з’їзд партії. Рішення з’їзду партії, справді, не може підлягати оскарженню. Це – проміжний документ. Виборча місцева комісія ухвалює два документа – рішення про спрямування листа до партії на відкликання, це коли ТВК перевірить всі документи, і рішення безпосередньо про відкликання депутата вже після рішення з’їзду. Обидва ці документи можна оскаржувати і ми будемо це робити», – сказав у коментарі Радіо Свобода Дмитро Пучкін.

4 липня в Кам’янському територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо відкликання депутата міськради Дмитра Пучкіна, обраного за списками ВО «Батьківщина».

За даними ТВК, рішенню передував збір підписів виборців Кам’янського, які загалом назбирали понад 2,5 тисячі підписів.

Водночас депутат міськради Дмитро Пучкін тоді заявив Радіо Свобода, що процедура відкликання не була дотримана і «нічого спільного із законністю рішення ТВК не має». За його словами, збори жителів, які ініціювали його відкликання, проводились у тому самому приміщенні, де роздавалась доброчинна допомога, а на момент голосування не були присутні 300 людей, як того вимагає законодавство.

Раніше, наприкінці березня, у Кам’янському на Дніпропетровщині вперше в Україні відкликали депутата місцевої ради Юрія Литвиненка («Блок Петра Порошенка – «Солідарність»).