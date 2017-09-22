«Укрзалізниця»: пасажирам поїзда, який затримали через Саакашвілі, повернули гроші за квитки

У компанії «Укрзалізниця» повернула вартість квитків пасажирам поїзда «Перемишль-Київ» на загальну суму 60,6 тисяч гривень. Про це «Укрзалізниця» повідомила у відповідь на запит Громадського радіо.

«На даний час «Укрзалізниця» забезпечила повернення вартості проїзних документівна поїзд №715 Перемишль-Київ 207 пасажирам на суму 60,6 тисяч гривень,170 пасажирів отримали повну вартість квитка та 37 пасажирів – різницю вартості квитка за проїзд у вагонах нижчої категорії», – йдеться у відповіді.

В «Укрзалізниці» наголосили, що затримка в курсуванні швидкісного поїзда Інтерсіті+ №715 Перемишль-Київ 10 вересня відбулася не з їхньої вини

10 вересня потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, через понад дві години після визначеного розкладом часу, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом), так і не вирушив зі станції.

В «Укрзалізниці» тоді заявили, що поїзд Перемишль – Київ затримався «через особу, яка не має підстав для в’їзду в Україну». Саакашвілі 10 вересня таки потрапив в Україну, перетнувши кордон у пункті пропуск у «Шегині», не пройшовши прикордонного контролю.