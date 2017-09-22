Поліція: на Донеччині на складах боєприпасів пролунали вибухи

Поблизу села Малоянісоль на Донеччині на складах боєприпасів пролунали вибухи.

Як повідомляє прес-служба поліція Донецької області, даних про жертв і постраждалих наразі немає.

«На місце події спрямовано співробітників ДСНС. Поліцейські оточили небезпечний район та забезпечують його охорону. За попередніми даними, пожежа виникла в полі. Наразі рятувальники борються з вогнем. Правоохоронці оточили територію, щоб люди не потрапили у вогняну пастку», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.

У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів.