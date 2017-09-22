Москва: з пам’ятника Калашникову демонтували фрагмент гвинтівки Шмайссера

У Москві з постаменту пам’ятника конструктору зброї Михайлу Калашникову демонтували фрагмент із зображенням креслення німецької штурмової гвинтівки. Відео з місця робіт опубліковане на сайті російського «П’ятого каналу».

Увагу на елемент пам’ятника звернув військовий історик Юрій Пашолок. Після цього виконавчий директор Російського військово-історичного товариства Владислав Кононов, який замовив зведення монумента, заявив, що фрагмент скульптурної композиції демонтують. За його словами, демонтажем та встановленням нового елемента займеться скульптор Салават Щербаков. Він уже визнав свою помилку.

Штурмова гвинтівка конструктора Гуго Шмайссера StG 44 розроблена на початку 40-х років у Німеччині. Калашников сконструював свій автомат у 1947 році. У 1949 році автомат взяли на озброєння.

Пам’ятник Калашникову встановили на Садовому кільці російської столиці 19 вересня. Його спроектували з ініціативи Російського військово-історичного товариства. Частина жителів району висловилися проти пам’ятника. Михайло Калашников, на їхню думку, не має відношення ні до Москви, ні до Садового кільця.