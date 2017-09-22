У Москві відкривають перший після розпаду СРСР пам’ятник Леніну

У п’ятницю у Москві на «Алеї правителів» урочисто відкрили бюсти радянських вождів, зокрема Володимира Леніна і Йосифа Сталіна. Про це повідомив виконавчий директор Російського військово-історичного товариства Владислав Кононов. Всього на «Алеї правителів» встановлять вісім бюстів керівників Росії XX століття: Леніна, Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Андропова, Черненка, Горбачова та Єльцина. Це буде перший пам'ятник Леніну, встановлений в пострадянський період, зазначив Кононов.

«Алея правителів» є спробою відобразити історію Росії в особах її правителів. У сквері в Петроверигському провулку, поруч з Музеєм військової форми одягу Російського військово-історичного товариства, вже встановлені 33 бюсти – від великих князів часів утворення централізованої держави до діячів Тимчасового уряду 1917 року. Крім цього, на алеї в граніті відображене генеалогічне древо роду Рюриковичів і гілки династії Романових.

Відвідувачі «Алеї правителів» можуть побачити тут бюсти останнього російського імператора Миколи II і керівників Тимчасового уряду – князя Георгія Львова та Олександра Керенського.

У церемонії відкриття нових скульптур взяли участь міністр культури Росії Володимир Мединський, автор робіт Зураб Церетелі і вдова першого президента Росії Наїна Єльцина. Як повідомили Радіо Свобода, на її прохання відкриття бюста Бориса Єльцина перенесено на день його народження – 1 лютого.

Науковий директор Російського військово-історичного товариства Михайло Мягков визнав, що установка бюстів може викликати неоднозначну реакцію суспільства, але заявив, що їх ставлять «не на догоду якійсь політичній кон'юнктурі, а щоб нагадувати, що у нас була така історія». «Алея» буде нести «освітню функцію», уточнили в товаристві. Тут запропонували проводити відкриті уроки для школярів і кадетів.

Вони хочуть легітимізувати радянське минуле хоча б в його імперській складовій. І радянська імперська складова свідомості залишається у правлячих кіл, і вони прагнуть підтримувати її у населення

Історик Борис Соколов вважає, що поява радянських вождів на «Алеї правителів» не випадкова: «Це говорить про ностальгію Військово-історичного товариства за радянськими часами. Їм важливо поставити пам'ятники Леніну, Сталіну, Брежнєву, Андропову. Вони хочуть легітимізувати радянське минуле хоча б в його імперській складовій. І влада це заохочує. Оскільки Військово-історичне товариство фактично створене владою, звісно, це не викликає заперечення. На це ж виділяються, я так розумію, чималі гроші. Це свідчить про те, що радянська імперська складова свідомості залишається у правлячих кіл, і вони прагнуть підтримувати її у населення».

Автори концепції «Алеї правителів» сподіваються, що вона буде «нести освітню функцію», туди будуть приходити школярі і кадети. Ця ідея здається Борису Соколову дивною: «Власне кажучи, можна ж просто розмістити в підручниках фотографії усіх цих персонажів, і все. Не розумію, чому школярі і кадети повинні при цьому перебувати серед бюстів. Тим більше, що за часів «совєтів» кадетів взагалі не було, а під час громадянської війни учні кадетських корпусів билися проти більшовиків».

Раніше встановлені на «Алеї правителів» бюсти авторства скульптора Зураба Церетелі викликали неоднозначну реакцію в російському науковому середовищі: вчені виявили, що вони повністю скопійовані з відомих робіт XIX століття скульптора Фелікса Шопена. Про це, зокрема, писав кандидат історичних наук і доцент Російського державного гуманітарного університету Сергій Шокарєв: «Я ставлюся до цього проекту неоднозначно. Якщо мета музею – показати всіх керівників держави, напевно, це було б непогано. Але коли бачиш, як це зроблено – погано, халтурно, до цього проекту втрачається будь-яка повага. У теперішній час є і антропологічні конструкції, є дуже хороші розробки з історії костюма, все можна було б зробити із залученням фахівців. Але зараз ми бачимо перед собою низку якихось фантастичних персонажів, тим більше, навіть не дуже зрозумілий принцип їхнього відбору. Наприклад, цар Іван Олексійович там відсутній. Якесь свавілля коїться з древніми князями – хтось є, когось немає, і до цього багато питань».

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Остання скульптура – під егідою товариства відкрили пам'ятник Калашникову – людині з автоматом. Цим, по-моєму, все сказано. Це такий погляд на історію, який вони просувають

Окрім того, вивчивши зображення скульптур і провівши їхній мистецтвознавчий аналіз, Сергій Шокарєв зробив висновок, що автор бюстів Зураб Церетелі абсолютно не переймався їхньою достовірністю: «Мені здається, що просто такий підхід. Цей скульптор звик робити великі, монументальні замовлення, не сильно при цьому напружуючись. Напевно, там працює бригада. Свого часу я виявив там значну кількість збігів з бюстами скульптора другої половини XIX століття Фелікса Шопена, він робив невеликі настільні бюсти. А наразі вони просто збільшені до істотних розмірів. Крім мене, цим займалися і інші люди, було встановлено, що практично всі стародавні правителі викрадені у Шопена, безпосередньо відтворені в збільшеному розмірі зі скульптур Фелікса Шопена. Це може зрозуміти будь-який користувач інтернету, у якого є функція пошуку за картинками. Це, звичайно, дуже сильно підриває будь-яке шанобливе ставлення до цього проекту. До того ж, я не впевнений, що ці бюсти пройшли комісію з монументального мистецтва при Мосміськдумі, що вона їх схвалила. Усім цим займається Російське військово-історичне товариство, яке має свої уявлення про нашу історію, і воно просто нам їх нав'язує. Наприклад, остання скульптура – під егідою товариства відкрили пам'ятник Калашникову – людині з автоматом. Цим, по-моєму, все сказано. Це такий погляд на вітчизняну історію, який вони просувають. Іноді у них виходить нормально, але у випадку з «Алеєю правителів» все вийшло халтурно і бридко».

Ця подія відштовхує Росію кудись в минуле

Доктор філологічних наук, професор, історик культури Гасан Гусейнов вважає, що поява «Алеї правителів» не викличе опору в російському суспільстві, незважаючи на очевидну абсурдність цього проекту: «В принципі, ця ідея вписується в бажання нинішніх керівників Росії без якихось швів з'єднати всі минулі режими в якийсь єдиний шматок: у нас була прекрасна, велика історія в ХХ столітті, давайте поклонятися всім правителям, які на цій землі були зведені на престол. Ця ідея абсолютно абсурдна і божевільна, тому що один правитель, щоб зійти на престол, повинен був знищити іншого, і сиділи вони нескінченно довго, деяких гризли соратники, інші йшли самі, після них починався хаос. Ця подія відштовхує Росію кудись в минуле».

«Алея правителів» була відкрита 26 травня 2017 року міністром культури Росії Володимиром Мединським і міністром освіти Ольгою Васильєвою.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода