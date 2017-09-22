ВРП дала згоду на затримання судді Підберезного через спробу дачі хабара Холодницькому

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Кіровського районного суду міста Дніпро Геннадія Підберезного, якого напередодні затримали за спробу дачі хабара керівнику САП Назару Холодницькому.

Таким чином, ВРП підтримала клопотання заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

У ході засідання представник прокуратури повідомив, що завтра Підберезному суд обиратиме запобіжний захід.

Напередодні Генпрокуратура повідомила про затримання двох суддів, які запропонували заступнику генпрокурора, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар 300 тисяч доларів США.

За даними речниці генпрокурора Лариси Сарган, голову Кіровського районного суду міста Дніпро і суддю цього суду затримали після передання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів США.

Сарган додала, що хабар Холодницькому пропонували за закриття щодо судді (яка підозрюється НАБУ у вчиненні корупційного правопорушення) кримінального провадження і уникнення нею кримінальної відповідальності.

Силовики кваліфікували дії працівників суду за статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінально кодексу.