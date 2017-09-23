Влада США може замінити міграційний указ Трампа – WSJ

Влада США може замінити указ президента Дональд Трамва щодо міграційних заборон на конкретні обмеження, повідомля Wall Street Journal.

За даними видання, нові обмеження стосуватимуться більшої кількості громадян, ніж тепер. Джерела WSJ повідомляють, що обмеження стосуватимуться громадян держав, які загрожують США. Над документом наразі працює адміністрація Трампа.

Дональд Трамп має оголосити нові заходи 24 вересня, у день закінчення терміну дії заборони на в'їзд до США для громадян шести переважно мусульманських країн.

У січні Трамп підписав указ, який забороняв в'їзд громадянам з країн Африки та Близького Сходу. Він також припиняв на 120 днів програму прийомів біженців. Федеральний суд в Брукліні призупинив дію цього документа.

У березні глава Білого дому підписав нову редакцію указу, згідно з яким на 90 днів заборонявся в'їзд в США жителям Ірану, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі і Йемену. Положення про прийом біженців залишилося без змін. Цей закон заблокував суд Гаваїв.

26 червня Верховна суд США частково відновив дію указу. У постанові суду йдеться, що березневий указ президента буде частково введена в дію до того, як Верховний суд остаточно не завершить розгляд справи. Наступні слухання у Верховному суді призначено на жовтень.