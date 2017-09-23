Штаб: бойовики зменшили активність обстрілів, але один військовий загинув

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години суботи два рази відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, попри зменшення активності обстрілів з боку бойовиків, один український військовий загинув від кульового поранення.

«Близько 4-ї ранку ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки, що на луганському напрямку. Наші військові симетрично відповіли ворогу. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у штабі з посиланням на дані української сторони Спільного центру з координації та контролю (СЦКК) повідомили, що бойовики поширюють неправдиві повідомлення про обстріли біля КПВВ з боку ЗСУ, які можуть загрожувати життю цивільних. Українські військові заявили, що такі звинувачення не мають «жодного логічного обґрунтування».

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 27 випадків порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 20 порушеннях режиму тиші за минулу добу. Луганські сепаратисти кажуть, що українська сторона напередодні випустила 85 боєприпасів в бік захоплених угрупованням «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.