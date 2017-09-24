ДСНС попереджає про підйом рівня води в річках

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що через очікувані найближчими днями сильні дощі підніметься рівень води у річках на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькі областях.

Зокрема, підйом води без негативних наслідків очікується на річках Закарпаття на 0,5 –1,5 метра; на рiчках басейнiв Прута, Сiрету, Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обасті) на 0,3 – 1метра, на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) на 0,3 – 1 метр, на притоках Днiстра (Хмельницька, Вiнницька області) на 0,1 – 0,6 метра, на ділянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,5 – 1,5 метра.

За даними синоптиків, в Україні найближчої доби погоду визначатиме вологе і відносно прохолодне повітря, можливий дощ.