Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном світу

Паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану у фіналі Чемпіонату світу, що проходив в Аргентині, повідомив керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

«Тільки що з рахунком 1:0 українські паралімпійці вибороли для України перше місце у світовому футболі. Гордий від того, що ми робимо для української держави, для українського народу в цей нелегкий час в історії нашої держави», – написав Сушкевич у Facebook у ніч на 24 вересня.

21 вересня у півфіналі українська збірна перемогла команду з Росії з рахунком 6:4.

Чемпіонат світу з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу відбувався з 2 по 23 вересня в аргентинському місті Сан-Луїсі.