Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
25 Вересень 2017, Київ 21:35
Відео

Паралімпійці самотужки облаштовують собі тренувальний майданчик у Запоріжжі (відео)

Паралімпійці самотужки облаштовують собі тренувальний майданчик у Запоріжжі (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:17
0:00:00 /0:01:17
ЗАВАНТАЖИТИ

Замість тренувального майданчика пустир. У таких умовах готуються до змагань запорізькі паралімпійські чемпіони, які займаються метанням. Стадіонів для них у регіоні немає. Тож чемпіони взялися самотужки облаштовувати тренувальний майданчик. Разом із тренерами, батьками та волонтерами паралімпійці прибирають пустир і просять місцеву владу відати їм в оренду цю землю. В обласному управлінні спорту кажуть: гроші на побудову майданчика у регіоні є, але треба вирішити питання з юридичним статусом ділянки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG