Замість тренувального майданчика пустир. У таких умовах готуються до змагань запорізькі паралімпійські чемпіони, які займаються метанням. Стадіонів для них у регіоні немає. Тож чемпіони взялися самотужки облаштовувати тренувальний майданчик. Разом із тренерами, батьками та волонтерами паралімпійці прибирають пустир і просять місцеву владу відати їм в оренду цю землю. В обласному управлінні спорту кажуть: гроші на побудову майданчика у регіоні є, але треба вирішити питання з юридичним статусом ділянки.