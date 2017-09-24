Президент привітав паралімпійську збірну України з футболу з перемогою на чемпіонаті світу

Президент України Петро Порошенко у Facebook привітав паралімпійську збірну України з футболу з перемогою на чемпіонаті світу.

«Вітаю нашу паралімпійську збірну з футболу зі здобуттям титулу чемпіонів світу. Пишаємося вами!», – написав Порошенко.



Раніше керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану у фіналі Чемпіонату світу, що проходив в Аргентині.

«Тільки що з рахунком 1:0 українські паралімпійці вибороли для України перше місце у світовому футболі. Гордий від того, що ми робимо для української держави, для українського народу в цей нелегкий час в історії нашої держави», – написав Сушкевич у Facebook у ніч на 24 вересня.

21 вересня у півфіналі українська збірна перемогла команду з Росії з рахунком 6:4.

Чемпіонат світу з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу відбувався з 2 по 23 вересня в аргентинському місті Сан-Луїсі.