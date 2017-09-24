У МЗС підтвердили загибель громадянина України в німецькому таборі для біженців

Німецька поліція підтвердила загибель українця в місті Еггенфельден. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

«Поліція міста Пассау підтвердила загибель українця в місті Еггенфельден. Розслідуються причини та обставини трагедії», – мовиться у повідомленні.

«За повідомленням Генерального консульства України в Мюнхені, 24 вересня 2017 року знайдено мертвим у своїй кімнаті в таборі для біженців (міста Еггенфельден) громадянина України. Кримінальною поліцією міста Пассау підтверджено, що смерть настала в результаті вбивства», – цитує УНІАН слова Департаменту консульської служби МЗС України.

Також додали, що Генконсульством України в Мюнхені встановлено зв`язок з рідними загиблого.

Раніше 24 вересня у DW з посиланням на поліцію повідомили, що у гуртожитку для біженців у місті Еггенфельден (Нижня Баварія) стався конфлікт, внаслідок якого загинув 28-річний українець.

За даними повідомлення, українець мешкав в одній кімнаті з 47-річним біженцем із Казахстану. Вранці 23 вересня між ними виникла сварка, внаслідок якої українець отримав настільки тяжкі травми, що помер ще в гуртожитку.