Поліція: в Умані стався конфлікт між паломниками-хасидами, одна людина отримала ножове поранення

На Черкащині в Умані внаслідок конфлікту між паломниками-хасидами один із них наніс ножове поранення іншому, повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

«До Уманської міської лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого ножового поранення доставлено 42-річного хасида, громадянина Ізраїлю. Як було встановлено, під час спілкування з потерпілим між ним та іншим хасидом виник конфлікт, унаслідок якого чоловік наніс постраждалому ножове поранення», – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановили особу, яку підозрюють у причетності до скоєння цього кримінального злочину, – ним виявився 52-річний громадянин Ізраїлю, його затримали.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Крім того, 21 вересня стався вибух невстановленого предмета в гаражах в Умані. Внаслідок цього були легко поранені двоє громадян Ізраїлю, один з яких підліток. Українська поліція разом з ізраїльськими правоохоронцями розслідують справу.

До Умані на святкування Рош-га-Шана з’їхалися понад 30 тисяч паломників-хасидів із 14 країн світу. В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош-га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.