Порошенко призначив Сенцову державну стипендію

Президент України Петро Порошенко призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва, серед стипендіатів – засуджений у Росії режисер Олег Сенцов.

Відповідним указом Порошенко продовжує виплату режисеру стипендії, призначену у травні 2015 року.

Крім того, дворічні стипендії отримала низка видатних діячів української культури, дев’ять стипендіатів отримуватимуть виплату довічно.

Напередодні стало відомо, що Олега Сенцова перевозять з місця його утримання, проте про причини переведення поки що невідомо.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Також у цій справі проходили кримчани Геннадій Афанасьєв, звільнений пізніше, та Олексій Чирній.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.