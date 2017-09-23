Сенцова знову етапують, його місце перебування невідоме – адвокат

Засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова знову перевозять, повідомляє УНІАН із посиланням на його адвоката Дмитра Дінзе.

«Олег перебуває на етапі, його місце знаходження мені невідоме. У кінцевій точці шляху повинні проінформувати адвокатів або родичів. Поки що інформації немає», – сказав він.

12 вересня російська Громадська спостережна комісія в Іркутській області повідомила про перевезення Сенцова з Іркутська до Челябінська. За день перед тим про вивезення його підопічного із СІЗО Іркутська у невідомому напрямку заявив Дмитро Дінзе.

9 вересня стало відомо, що Олега Сенцова близько тижня перед цим етапували з колонії в російському Якутську в СІЗО-1 Іркутська – про це повідомили на сайті Ради правозахисників Іркутської області pravoirk.ru з посиланням на членів Громадської спостережної комісії.

Про причини переведення Сенцова поки що нічого невідомо.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Також у цій справі проходили кримчани Геннадій Афанасьєв, звільнений пізніше, та Олексій Чирній.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.

За даними правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, у Росії та анексованому нею Криму з політичних мотивів утримується 49 українських громадян.