Сенцова етапували з іркутського СІЗО – адвокат

Засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова етапували з іркутського СІЗО, повідомив 11 вересня в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії один із захисників українця Дмитро Дінзе.

«Стало відомо, що Олега вивезли. Куди і навіщо – мені ніякої інформації не надали», – зазначив Дінзе.

За словами адвоката, припускати, куди етапували Сенцова і де він буде відбувати свій термін, ще рано. «Мені відомі випадки, коли людей етапували три місяці», – уточнив адвокат.

9 вересня сайт Ради правозахисників Іркутської області pravoirk.ru з посиланням на членів Громадської спостережної комісії повідомив, що засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова близько тижня тому етапували з колонії в Якутську в СІЗО-1 Іркутська.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.