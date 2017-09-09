Правозахисники: Олег Сенцов перебуває в іркутській в’язниці

Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова близько тижня тому етапували з колонії в Якутську до СІЗО-1 Іркутська, повідомляє 9 вересня сайт Ради правозахисників Іркутської області pravoirk.ru з посиланням на членів Громадської спостережної комісії.

«За словами Олега Сенцова, він не знає чому його етапували, «смикнули» з колонії і все. Зараз він перебуває в підвалі «червоного» корпусу іркутської в’язниці – в одиночці», – інформують правозахисники.

«Як кажуть самі ув’язнені, «червоним» цей корпус СІЗО називається через наявність в ньому «розроблювальних» камер, де сидять «пресувальники». Ми не знаємо чи так це, але можемо підтвердити, що корпус збудований з червоної цегли», – ідеться в повідомленні.

Члени Громадської спостережної комісії кажуть, що «умови в камері хороші, камера після свіжого ремонту, чиста, суха». «Олег почувається добре, посміхається. За словами правозахисників, Олег Сенцов передавав усім привіт», – повідомляє сайт pravoirk.ru.

Раніше цього тижня про переведення Сенцова до Іркутська написала у Facebook московська правозахисниця Зоя Светова, нині це повідомлення відсутнє в публічній стрічці Светової.

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливе переведення утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова в колонію суворого режиму в російському Іркутську. Про це на сторінці у Twitter 8 вересня написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком був затриманий представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року зазвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.