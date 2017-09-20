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20 Вересень 2017, Київ 15:13
Відео

У Львові в рамках ПЕН-клубу провели акцію на підтримку кримчанина Олега Сенцова (відео)

У Львові в рамках ПЕН-клубу провели акцію на підтримку кримчанина Олега Сенцова (відео)
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У Львові в рамках Міжнародного конгресу ПЕН-клубу відбулись заходи на честь кримського режисера Олега Сенцова. «Порожні стільці» – акція підтримки кримчанина Сенцова та інших ув'язнених письменників. Учасникам події показали п'єсу Сенцова «Номери». Її перший акт поставив режисер львівського театру «І люди, і ляльки» Олексій Кравчук. Президент українського ПЕН-клубу Мирослав Маринович попросив поставити на сцену порожнє крісло, як символ страждання і важливості солідарності з Олегом Сенцовим.

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