У Львові в рамках Міжнародного конгресу ПЕН-клубу відбулись заходи на честь кримського режисера Олега Сенцова. «Порожні стільці» – акція підтримки кримчанина Сенцова та інших ув'язнених письменників. Учасникам події показали п'єсу Сенцова «Номери». Її перший акт поставив режисер львівського театру «І люди, і ляльки» Олексій Кравчук. Президент українського ПЕН-клубу Мирослав Маринович попросив поставити на сцену порожнє крісло, як символ страждання і важливості солідарності з Олегом Сенцовим.