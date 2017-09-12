Олега Сенцова етапували з Іркутська в Челябінськ – ЗМІ

Засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова етапували з іркутського СІЗО в Челябінськ, повідомляє 12 вересня російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на Громадську спостережну комісію Іркутської області.

«В іркутському СІЗО-1 отримали інформацію, що Олега Сенцова сьогодні вивезли з Іркутська в Челябінськ», – заявили в комісії.

Про причини переведення Сенцова поки що нічого невідомо.

Адвокати Сенцова інформацію про етапування наразі не підтверджували.

11 вересня один із захисників кримчанина Дмитро Дінзе підтвердив, що Олега Сенцова етапували з іркутського СІЗО. Про те, куди перевели Сенцова, адвокатові не повідомили.

9 вересня стало відомо, що Олега Сенцова близько тижня тому етапували з колонії в російському Якутську в СІЗО-1 Іркутська – про це повідомили на сайті Ради правозахисників Іркутської області pravoirk.ru з посиланням на членів Громадської спостережної комісії.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.