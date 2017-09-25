Меркель обговорюватиме коаліцію з усіма, крім праворадикалів

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що вестиме переговори про коаліцію з усіма парламентськими партіями, крім праворадикальної «Альтернативи для Німеччини». За словами Меркель, у націоналістичної партії не буде можливості впливати на політику країни.

Раніше лідер соціал-демократів Мартін Шульц заявив, що відмовиться від коаліції з Меркель і піде в опозицію. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) сформує другу за розміром фракцію у парламенті. На виборах у Бундестаг вони набрали близько 20% голосів. При цьому Меркель не виключила роботу з Шульцом, щоб «забезпечити стабільний уряд».

Блок партій на чолі з Анґелою Меркель за підсумками виборів до Бундестагу 24 вересня втратив кілька мільйонів голосів, але посів перше місце, отримавши 33% голосів. Це дозволить Меркель вчетверте стати канцлером Німеччини. При цьому вона зазначила, що розраховувала на кращий результат партії.

Вперше за півстоліття у Бундестаг пройшли праворадикали – вони набрали близько 13% голосів.