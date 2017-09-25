В Україні цього тижня температура повітря поступово почне знижуватися – синоптики

В Україні цього тижня температура повітря поступово почне знижуватися. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, це підтверджують також сайти про погоду.

«Погоду України визначатиме антициклон, центр якого розташувався далеко на півночі, але масштаб його впливу – аж до півдня», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними синоптика, у вівторок, 26 вересня, в Україні буде сухо і прохолодно – вдень очікується 16–21 градус тепла, на півдні до 23-24 градусів.

У Києві завтра буде сухий сонячний день, вночі 9-11 градусів, вдень 18-20 градусів.

«Надалі дні – приблизно 14-16 градусів, ночі – холоднішатимуть поступово до 4-9 градусів», – повідомляє Діденко.

Крім того, сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про заморозки 27-28 вересня у східних, північних і центральних областях України.