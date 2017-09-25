Росія: у Краснодарі затримали подружжя за підозрою у канібалізмі

У Краснодарському краї Росії порушили кримінальну справу за фактом канібалізму. 25 вересня у Слідчому комітеті Росії повідомили про затримання у Краснодарі 35-річного чоловіка і його дружини, які можуть бути причетні до численних фактів людоїдства.

За даними слідства, 8 вересня сімейна пара розпивала алкоголь зі своєю знайомою. Виник конфлікт, під час якого чоловік її вбив, розчленував тіло, деякі частини сховав на місці, а деякі забрав.

«Після скоєного злочину чоловік сфотографував себе з деякими фрагментами тіла загиблої на камеру мобільного телефона. 11 вересня 2017 року робітники, які проводили ремонтні роботи на одній із вулиць міста, виявили телефон із зазначеним вмістом, про що повідомили у правоохоронні органи», – зазначають у російському Слідкомі.

У гуртожитку, де проживало подружжя, слідчий виявив «фрагменти людського тіла у сольовому розчині», мовиться в повідомленні.

«Крім того, на кухні вилучено фрагменти їжі і заморожені м’ясні частини невідомого походження», – додають у Слідчому комітеті.

«Комсомольська правда – Кубань» з посиланням на соціальні мережі повідомляє, що нібито дружина вбивці зізналася у вбивстві щонайменше 30 людей, тіла яких були з’їдені чи використані для приготування тушонки.