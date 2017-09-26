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26 Вересень 2017, Київ 06:37
Новини | Політика

Підвищення пенсій, безкарність суддів і помилки грибників – ранковий ефір Радіо Свобода

Прем’єр-міністр Гройсман наполягає: пенсії мають зрости у жовтні;

Свавілля суддів безкарне у 80% випадків;

Тихе полювання: фатальні помилки грибників.

На ці теми говоритимуть ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин і гості студії: народні депутати: Сергій Каплін («БПП»), Максим Курячий («БПП») та Ірина Констанкевич; народні депутати Віталій Купрій (позафракційний) та Микола Паламарчук(«БПП»); в.о. директора національного парку «Гуцульщина» Юрій Стефурак, біолог Стелла Фокій та грибник Василь Чернуха.

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