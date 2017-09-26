Компанія Dragon Capital придбала ТРК «Радіо-Ера»

Компанія Dragon Capital придбала телерадіокомпанію «Радіо-Ера». Про це повідомив сайт «Новое время» і підтвердив у Facebook Валерій Калниш, який стане керівником проекту «Радіо-Ера FM».

«Ми раді, що медіа-портфель компанії поповнився найстарішою розмовною радіостанцією країни з багатою історією, і поки не плануємо революційних змін на радіостанції», – заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Дотеперішні власники медіа-активу у заяві на сайті телерадіокомпанії вказали, що ними «ухвалене важливе, але непросте рішення про продаж пакету «Радіо-Ера ФМ». Вони вважають, що «влада продовжує системний наступ на свободу слова». «Процес тиску на нас отримав несподівану розв’язку – продаж пакета акцій саме інвестору з американським корінням, який, з точки зору міжнародної юридичної і політичної практики, зможе забезпечити захист права на незалежну і професійну журналістику», – ідеться в заяві.

«Радіо-Ера» є багаторічним партнером Радіо Свобода.

Dragon Capital уже володіє суспільно-політичним журналом «Новое Время» і однойменним інтернет-порталом. Валерій Калниш раніше очолював газету «Коммерсант», радіо «Вести», а також інтернет-портал «РБК-Україна».