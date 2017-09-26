У Держдумі Росії назвали доповідь ООН щодо Криму «упередженою»

Доповідь моніторингової місії ООН, в якій ідеться про порушення прав людини в анексованому Криму, член комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Сергій Железняк назвав «упередженою і заснованою на домислах», повідомляє російська державна інформагенція «РИА Новости».

Железняк запропонував представникам ООН «не займатися дистанційним збором чуток і фейків, а особисто відвідати Крим, щоб зробити об’єктивні висновки про ситуацію з правами людини на півострові».

«Голослівні і бездоказові збвинувачення нашої країни в порушеннях прав громадян Росії в Криму не гідні такої організації, як ООН. Росія завжди чітко дотримується норм міжнародного права», – йдеться в заяві Залізняка.

Управління верховного комісара ООН із прав людини заявляє, що задокументувало 10 випадків зникнення людей, яких досі не знайшли, в анексованому Росією Криму.

Як йдеться в оприлюдненій 25 вересня доповіді Управління верховного комісара щодо ситуації з правами людини на півострові після анексії 2014 року, з моменту окупації Криму російською владою зникли безвісти десятки людей, більшість жертв були звільнені викрадачами через кілька годин або кілька днів, однак місце перебування деяких досі невідоме.

«УВКПЛ документально зафіксувало 10 випадків, у яких зниклі особи дотепер не знайдені. Це шість кримських татар, троє етнічних українці й одна особа російсько-татарського походження; усі вони – чоловіки. Семеро зникли у 2014 році, двоє – у 2015 році, один – у 2016 році», – йдеться в доповіді.

Автори звіту вказують, що найбільше насильницьких зникнень відбулося в березні 2014 року, коли в Криму викрали щонайменше 21 людину.

Із десяти згаданих справ про зниклих безвісти осіб станом на 12 вересня кримінальне розслідування триває тільки по одному. «Слідство у шести справах припинене через неможливість установити підозрюваних, а по трьох справах жодні слідчі дії не проводилися, оскільки про зникнення, як стверджується, ніхто не заявляв», – вказано у доповіді.

Як заявляють в ООН, у п’яти випадках свідки заявили про можливу причетність до викрадень посадовців державних органів, оскільки вони бачили як людей викрадали особи, одягнені у форму, схожу на форму органів державної безпеки або кримської самооборони.

Управління ООН з прав людини у своїй доповіді заявило, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».