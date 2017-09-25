ООН: 10 людей досі вважають зниклими в анексованому Криму

Управління верховного комісара ООН із прав людини заявляє, що задокументувало 10 випадків зникнення людей, яких досі не знайшли, в анексованому Росією Криму.

Як йдеться в доповіді Управління верховного комісара щодо ситуації з правами людини на півострові після анексії 2014 року, з моменту окупації Криму російською владою зникли безвісти десятки людей, більшість жертв були звільнені викрадачами через кілька годин або кілька днів, однак місце перебування деяких досі невідоме.

«УВКПЛ документально зафіксувало 10 випадків, у яких зниклі особи дотепер не знайдені. Це шість кримських татар, троє етнічних українці й одна особа російсько-татарського походження; усі вони – чоловіки. Семеро зникли у 2014 році, двоє – у 2015 році, один – у 2016 році», – йдеться в доповіді.

Автори звіту вказують, що найбільше насильницьких зникнень відбулося в березні 2014 року, коли в Криму викрали щонайменше 21 людину. Серед них – проукраїнські активісти, журналісти, кримські татари, колишні і чинні українські військові. «Їх утримували без зв’язку із зовнішнім світом і піддавали фізичному і психологічному тиску озброєні особи, ймовірно, представники кримської самооборони і груп казаків», – йдеться у доповіді.

Із десяти згаданих справ про зниклих безвісти осіб станом на 12 вересня кримінальне розслідування триває тільки по одному. «Слідство у шести справах припинене через неможливість установити підозрюваних, а по трьох справах жодні слідчі дії не проводилися, оскільки про зникнення, як стверджується, ніхто не заявляв», – вказано у доповіді.

Як заявляють в ООН, у п’яти випадках свідки заявили про можливу причетність до викрадень посадовців державних органів, оскільки вони бачили як людей викрадали особи, одягнені у форму, схожу на форму органів державної безпеки або кримської самооборони.

Серед обставин, які можуть свідчити про політичні мотиви інших п’яти випадків, у доповіді названо те, що зниклі були проукраїнськими активістами або мали зв’язки з Меджлісом кримськотатарського народу.

Управління ООН з прав людини у своїй доповіді заявило, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».