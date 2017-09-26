Росія: Путін звільнив другого губернатора за два дні

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про дострокове припинення повноважень губернатора Нижньогородської області Валерія Шанцева. Це другий губернатор, який втратив свою роботу від початку тижня на тлі повідомлень про очікувані нові перестановки у регіонах Росії перед президентськими виборами.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови регіону призначений Гліб Нікітін, перший заступник міністра промисловості і торгівлі Росії.

Шанцеву 70 років. Він очолював Нижньогородську область від 2005 року.

25 вересня Путін відправив у відставку губернатора Самарської області Миколу Меркушкина. ЗМІ раніше повідомляли, що Кремль найближчим часом має намір змінити голів близько 10 регіонів. Кадрові перестановки пов’язують із майбутніми президентськими виборами в Росії, запланованими на 18 березня 2018 року, на яких Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, попри те, що він ще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних губернаторів забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.