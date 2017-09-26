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26 Вересень 2017, Київ 18:36
Новини | Події

Гройсман: немає підстав, що у 2018 році курс буде на рівні 30 гривень за долар

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що немає підстав говорити про те, що у 2018 році курс буде на рівні 30 гривень за долар США. Про це він сказав в інтерв’ю агентстві «Укрінформ».

«Це суто технічна цифра, такі розрахунки нам надав Національний банк України. Але я наразі не бачу об’єктивних підстав, щоб на кінець наступного року долар так виріс», – сказав він.

На думку Гройсмана, все залежатиме від темпів реформ і економічного зростання.

«Якщо парламент ухвалить десяток-півтора необхідних законів – це дозволить нам пришвидшити розвиток економіки та забезпечити стабільність», – додав прем’єр.

Кабінет міністрів упроекті держбюджету-2018 прогнозує курс гривні на кінець наступного року на рівні 30,1 гривні за долар США.

На 2017 рік в бюджеті був закладений середній курс 27,2 гривні за долар. Станом на 26 вересня, за офіційним курсом Нацбанку, долар США коштує 26,31 гривні.

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