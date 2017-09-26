Оголошений у розшук заступник мера Кривого Рогу звільнився з роботи

Оголошений у міжнародний розшук заступник мера Кривого Рогу Євген Удод звільнився з роботи. Інформацію про це Радіо Свобода надали у Криворізькій міській раді у відповідь на інформаційний запит у вівторок.

За інформацією міськради, Євгена Удода звільнили з посади першого заступника міського голови Кривого Рогу за статтею 38 Кодексу законів про працю України «за власним бажанням у зв’язку неможливістю продовжувати роботу».

«Заява про звільнення надійшла електронною поштою», – мовиться у відповіді.

Водночас у міськраді не повідомили ані дату, коли була отримана заява, ані дату самого звільнення.

У відповіді з мерії також йдеться про те, що посадові обов’язки першого заступника міського голови Кривого Рогу зараз виконує Олександр Катриченко.

У червні 2017 року стало відомо, що заступник мера Кривого Рогу Євген Удод оголошений у міжнародний розшук. Йому інкримінують – злочини за статтями 191, 129, 255 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, погроза вбивством, створення злочинної організації).

17 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що першому заступнику міського голови Кривого Рогу Євгену Удоду повідомили про підозру. За даними мерії, на той момент Євген Удод перебував у відпустці.

У листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року в Криворізькій міській раді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді посадовців мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів «шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».