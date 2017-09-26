Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Вересень 2017, Київ 21:36
Новини | Події

Поліція: основна версія вбивства голови правління «Київобленерго» – убивство з метою наживи

Правоохоронці розглядають як основну версію вбивства голови правління компанії «Київобленерго» Івана Полив’яного вбивство з метою наживи.

«Основна версія вбивства голови правління «Київобленерго» – вбивство з метою наживи. Але відпрацьовуються й інші версії, зокрема, його службова діяльність», – сказав речник Нацполіції Київської області Микола Жукович.

24 вересня невідомі побили до смерті голову правління енергопостачальної компанії «Київобленерго» Івана Поливяного в Київській області.

За даними поліції, 24 вересня, близько 20:00, у селі Білогородка Києво-Святошинського району невідомі особи напали на будинок голови правління «Київобленерго», вони нанесли тілесні ушкодження на Поливяного і його дружині, від отриманих травм чоловік помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG