Поліція: основна версія вбивства голови правління «Київобленерго» – убивство з метою наживи

Правоохоронці розглядають як основну версію вбивства голови правління компанії «Київобленерго» Івана Полив’яного вбивство з метою наживи.

«Основна версія вбивства голови правління «Київобленерго» – вбивство з метою наживи. Але відпрацьовуються й інші версії, зокрема, його службова діяльність», – сказав речник Нацполіції Київської області Микола Жукович.

24 вересня невідомі побили до смерті голову правління енергопостачальної компанії «Київобленерго» Івана Поливяного в Київській області.

За даними поліції, 24 вересня, близько 20:00, у селі Білогородка Києво-Святошинського району невідомі особи напали на будинок голови правління «Київобленерго», вони нанесли тілесні ушкодження на Поливяного і його дружині, від отриманих травм чоловік помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.