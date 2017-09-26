Муженко виїхав до Калинівки, вибухи на складах боєприпасів тривають

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко виїхав на Вінничину, де у місті Калинівка вибухають склади.

«Терміново виїхав з групою офіцерів ГШ до Калинівки – на місце надзвичайної ситуації», – зазначив він у Facebook.

У вівторок ввечері у Калинівці Вінницької області на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади. За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21-ї години вечора.

Лунають вибухи, видно яскраві спалахи. У місті вимкнули світло. Люди залишають домівки. Повідомляють, що у вікнах вилітають шибки. Вибухи і спалахи видно і чути також у Вінниці, і навіть у Хмільнику, що за 60 кілометрів від місця події. Вінницька кільцева дорога перекрита.

Почалася часткова евакуація населення.

«Поліція забезпечує евакуацію людей з Калинівки і захист їх майна від мародерів», – повідомили у Національній поліції.

За повідомленнями місцевих військових, на арсеналі зберігається 188 тисяч тонн боєприпасів (10 тисяч умовних вагонів) на площі 60 гектарів. Серед них – ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град».

Державна служба з надзвичайних ситуацій о 23;18 розмістила на своєму офіційному сайті інформацію, що «близько 22:00 до підрозділів ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу Калинівки Вінницької області».

У ДСНС повідомляють, що направили на гасіння пожежі важку техніку, а на місці події формується зведений загін.