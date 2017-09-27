«Шахтар» програв «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» зазнав першої поразки в груповому турнірі футбольної Ліги чемпіонів. В Англії підопічні Паулу Фонсеки поступилися лідерові прем’єр-ліги – «Манчестер Сіті».

Після рівного першого тайму господарі вийшли вперед завдяки точному ударові де Брюйне на 48-й хвилині. Остаточний рахунок 2:0 манчестерці встановили за кілька хвилин до фінального свистка, відзначився Стерлінґ.

В іншому матчі групи F італійський «Наполі» переграв голландський «Феєноорд» – 3:1.

Після другого туру «Манчестер Сіті» має шість очок, по три бали набрали «Наполі» та «Шахтар», двічі програв «Феєноорд».

Наступний поєдинок гірники проведуть 17 жовтня в Голландії.