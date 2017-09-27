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27 Вересень 2017, Київ 09:42
Новини | Політика

В окупованому Криму оголосять вирок Ільмі Умерову

Ільмі Умеров

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня має оголосити вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Початок засідання призначено на 11:30.

Як повідомив Крим.Реалії адвокат Умерова Марк Фейгін, захист готується до оголошення обвинувального вироку. При цьому він додав, що міжнародний розголос може вплинути на результат вироку, який може бути умовним, а не реальним.

Адвокат зазначив, що оприлюднена 25 вересня доповідь Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в анексованому Криму також може вплинути на пом'якшення вироку Умерову.

Російський прокурор запросив покарання для Ільмі Умерова у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Його звинувачують за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до сепаратизму). Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, примусова судово-психіатрична експертиза заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова викликали сильний громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд розпочав розгляд справи Умерова по суті.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

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