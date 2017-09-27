Аеропорт Кабула обстріляли після прильоту генсекретаря НАТО і міністра оборони США

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомляє, що аеропорт Кабула обстріляли через кілька годин після прильоту міністра оборони США Джима Маттіса і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

За повідомленням, біля території аеропорту впали шість ракет. Відповідальність за обстріл на себе взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Про постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляють.

Маттіс і Столтенберґ прибули до Кабула 27 вересня з неоголошеним візитом. Вони зустрінуться з президентом Афганістану Ашрафом Гані, американськими командувачами та солдатами, а також представниками місії НАТО, які проводять навчання афганських сил.

Імовірна тема зустрічей – це реалізація нової стратегії США щодо Афганістану, яку оголосив у серпні президент Дональд Трамп. За планом Трампа, США додатково надішлють до Афганістану понад три тисячі військових, крім тих 11 тисяч, які вже перебувають у цій країні.