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27 Вересень 2017, Київ 15:44
Новини | Міжнародні

Аеропорт Кабула обстріляли після прильоту генсекретаря НАТО і міністра оборони США

Шість ракет впали біля території аеропорту Кабула, Афганістан, 27 вересня 2017 року

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомляє, що аеропорт Кабула обстріляли через кілька годин після прильоту міністра оборони США Джима Маттіса і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

За повідомленням, біля території аеропорту впали шість ракет. Відповідальність за обстріл на себе взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Про постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляють.

Маттіс і Столтенберґ прибули до Кабула 27 вересня з неоголошеним візитом. Вони зустрінуться з президентом Афганістану Ашрафом Гані, американськими командувачами та солдатами, а також представниками місії НАТО, які проводять навчання афганських сил.

Імовірна тема зустрічей – це реалізація нової стратегії США щодо Афганістану, яку оголосив у серпні президент Дональд Трамп. За планом Трампа, США додатково надішлють до Афганістану понад три тисячі військових, крім тих 11 тисяч, які вже перебувають у цій країні.

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