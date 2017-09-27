АМКУ заявляє, що не блокує закупівлі ліків для пацієнтів, які потребують діалізу

Антимонопольний комітет України заявляє, що не блокує проведення процедур на закупівлю препаратів для перитонеального діалізу. Про це Радіо Свобода повідомили з АМКУ у відповідь на інформаційний запит щодо проблем з проведенням торгів на закупівлю препаратів для перитонеального діалізу в Дніпропетровської області.

Як йдеться у відповіді з АМКУ, у разі прийняття до розгляду скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель початок електронного аукціону «автоматично призупиняє» електронна система закупівель. Як зауважили в АМКУ, в такому разі «договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі» не оприлюднюються.

Як поінформували в АМКУ, з початку 2017 року на Дніпропетровщині до АМКУ надійшло 14 скарг щодо оскарження проведення процедур на закупівлю ліків для діалізу. Зокрема, на розгляд адміністративної колегії АМКУ надійшли дві скарги ТОВ «Лінк-Медитал» від 8 вересня щодо порушення «порядку проведення процедури закупівлі».

«Відповідно до закону, у разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі. Враховуючи вищенаведене, Антимонопольний комітет України, як орган оскарження, блокування проведення процедур закупівель не здійснює», – йдеться документі.

Раніше у вересні дніпряни – пацієнти з важкими нирковими захворюваннями, які потребують щоденного діалізу, повідомили, що подають позов до суду на Антимонопольний комітет України через затягування торгів на закупівлю необхідних для них препаратів. За їхніми словами, щоразу, коли профільний департамент облдержадміністрації має намір провести тендер на закупівлю розчину для діалізу, один із постачальників подає до АМКУ скаргу щодо монопольного становища на ринку і торги блокуються, пацієнти ж стають заручниками ситуації.

Як розповіла Радіо Свобода заступник голови громадської організації «Подаруй надію 26» Світлана Курчевська, така ситуація триває понад рік. Наразі замість 4-5-разової процедури діалізу хворі отримують 2-разову. Постачання препаратів стало можливим тільки завдяки гуманітарній допомозі.

Упродовж 2017 року в Дніпрі хворі з нирковою недостатністю, яким потрібен діаліз, кілька разів пікетували органи влади через брак життєво необхідних ліків. У Дніпропетровській облдержадміністрації заявляли, про ситуацію з ліками для таких пацієнтів поінформовані, але процедура проведення тендеру затягується «через скаргу однієї з фармацевтичних компаній-виробників, подану до АМКУ на іншу компанію-виробника».

На перитонеальному гемодіалізі (очищенні нирок за допомогою спеціальних розчинів, без прив’язки до апаратів діалізу в лікарнях) у Дніпропетровській області перебуває близько ста пацієнтів.