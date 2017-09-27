АМКУ з’ясовує причини зростання цін на бензин і дизельне паливо в Україні

Антимонопольний комітет України з’ясовує причини зростання цін на бензин і дизельне паливо в Україні.

«Синхронність підвищення роздрібних цінна світлі нафтопродукти може свідчити про наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій. З метою з’ясування відповідності дій учасників ринку вимогам законодавства про захист економічної конкуренції, проводиться відповідне дослідження», – йдеться у повідомленні.

Антимонопольний комітетнаправив запити до Державної фіскальної служби для отримання інформації щодо обсягів і вартості імпорту світлих нафтопродуктів для визначення наявності (відсутності) дефіциту пального на українському ринку, до Мінекономрозвитку – для отримання інформації щодо зміни попиту і пропозиції на бензини моторні та дизельне паливо.

Крім того, АМКУ звернувся досуб’єктів господарювання, рівень роздрібних цін яких є найвищим, для отримання інформації та пояснень причин підвищення цін.

За даними комітету, з початку вересня відбулося зростання цін на бензини та дизельне паливо в роздрібній мережі, зокрема ціни на бензин марки А-95 в цілому по Україні зросли на понад 5 відсотків. В АМКУ заявляють, що ціни на бензин марки А-95 в мережах, які працюють під брендами «WOG», «ОККО», «SOCAR», за останні 2 тижні зросли на 1,5 гривні за літр пального та станом на 26 вересня складають 27,99 гривні за літр – найвищий рівень цін на ринку.

У серпні в Україні подорожчав скраплений газ, АМКУ у зв’язку з цим також проводив розслідування.