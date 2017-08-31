АМКУ про підвищення ціни скрапленого газу: можливі порушення з боку учасників ринку

В Антимонопольному комітеті не виключають, що на підвищення вартості скрапленого газу могло вплинути порушення учасниками ринку законодавства про економічну конкуренцію.

«Поряд з існуванням об’єктивних причин стрімкого зростання цін на скраплений газ, ми не виключаємо й наявність суб’єктивних факторів, які можуть свідчити про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Ми обов’язково знайдемо відповідь на це питання», – цитує прес-служба відомства слова голови АМКУ Юрія Терентьєв.

В АМКУ вказують, що на зростання цін на скраплений газ в Україні вплинуло, серед іншого, стрімке обмеження пропозиції внаслідок скорочення обсягів постачання з Росії та Білорусі (до 90% імпорту, що в свою чергу становить 70% всього ринку) через одночасну планову зупинку роботи виробничих потужностей (ремонтні роботи) та створення адміністративних перепон для імпортерів, а також відсутність стабілізаційного запасу, що дозволив би компенсувати дефіцит, – це пов’язано з браком сховищ для зберігання скрапленого газу.

Крім того, серед причин, які потенційно могли вплинути на зростання ціни на скраплений газ в АМКУ називають нестачу транспортної інфраструктури – недостатня кількість цистерн для рівномірного та своєчасного розподілу обсягів газу на території України.

Протягом останніх кількох тижнів в Україні подорожчав скраплений газ. За даними Мінекономрозвитку, українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше ніж 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану.