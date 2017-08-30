Президент України Петро Порошенко очікує зниження ціни на скраплений газ.
«Вже у другій половині вересня поставлено завдання, впевнений, що воно має бути виконано, щодо зниження ціни на скраплений газ і притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення, якщо вони будуть встановлені», – сказав Порошенко під час робочої поїздки на Львівщину.
Він зазначив, що Антимонопольний комітет має вжити всіх заходів для того, щоб не допуститимонопольного становища і зростання ціни.
«Будуть перевірені всі постачальники газу. І якщо буде встановлений факт отримання монопольно високого прибутку, ті, хто це допустив будуть оштрафовані, і ситуація буде повернута до норми», – запевнив Порошенко.
Крім того, Порошенко зауважив, що Україна «має налагодити власне виробництво скрапленого газу і ті заблоковані обсяги з Росії мають бути компенсовані українським виробництвом».
Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі, правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини підвищення ціни на автомобільний (скраплений) газ.
У Антимонопольному комітеті заявляють, що на сьогодні не можна заявити однозначно, чи є антиконкурентні узгоджені дії у цій ситуації, триває перевірка.
Протягом останніх кількох тижнів в Україні подорожчав скраплений газ. За даними Мінекономрозвитку, українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше ніж 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану, а обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну.
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