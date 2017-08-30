Президент України Петро Порошенко очікує зниження ціни на скраплений газ.

«Вже у другій половині вересня поставлено завдання, впевнений, що воно має бути виконано, щодо зниження ціни на скраплений газ і притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення, якщо вони будуть встановлені», – сказав Порошенко під час робочої поїздки на Львівщину.

Він зазначив, що Антимонопольний комітет має вжити всіх заходів для того, щоб не допуститимонопольного становища і зростання ціни.

«Будуть перевірені всі постачальники газу. І якщо буде встановлений факт отримання монопольно високого прибутку, ті, хто це допустив будуть оштрафовані, і ситуація буде повернута до норми», – запевнив Порошенко.

Крім того, Порошенко зауважив, що Україна «має налагодити власне виробництво скрапленого газу і ті заблоковані обсяги з Росії мають бути компенсовані українським виробництвом».

Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі, правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини підвищення ціни на автомобільний (скраплений) газ.

У Антимонопольному комітеті заявляють, що на сьогодні не можна заявити однозначно, чи є антиконкурентні узгоджені дії у цій ситуації, триває перевірка.

Протягом останніх кількох тижнів в Україні подорожчав скраплений газ. За даними Мінекономрозвитку, українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше ніж 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану, а обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну.