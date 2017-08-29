Дорогий автогаз: Гройман заявив про диверсію. Винна Росія і Медведчук?

Чому в Україні дорожчає скраплений газ? Деякі українські депутати та частина активістів стверджують, що це відбувається через те, що на частину гравців цього ринку тиснуть силові структури. Утім, чимало експертів, а також працівники газового сектору стверджують, що газ для автомобілів дорожчає не так через змову на ринку, як через сезонні чинники, а ще – внаслідок зменшення імпорту газу до України на тлі недостатньої диверсифікації його постачання. Тим часом в уряді обіцяють найближчими тижнями «навести лад» із цінами на скраплений газ в Україні.

Обсяг імпорту до України скрапленого газу за 8 місяців збільшився на 70 тисяч тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і перевищив 600 тисяч тонн, звітує Державна фіскальна служба.

Проте, попри таке стрімке зростання ринку, газ на автозаправних станціях в Україні дорожчає, і подекуди коштує близько 17-18 гривень за літр. В Кабінеті міністрів пояснюють таку ситуацію браком інфраструктури для створення запасів палива, а також скороченням кількості трейдерів, що постачають скраплений газ із Росії, звідки надходить найбільша кількість скрапленого блакитного палива.

Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Це диверсія проти України

Реагуючи на зростання цін, 29 серпня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі, правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини підвищення ціни на нього.

«Я хочу, аби служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить. Це диверсія проти України», – заявив Гройсман під час міжвідомчої наради.

«Зараз маємо досягнути чіткої домовленості з учасниками – вони мають вжити заходів щодо мінімізації ціни найближчими тижнями», – наполягає прем’єр.

​Гройсман також зауважив, що протягом кількох тижнів потрібно стабілізувати ситуацію – 15 вересня, наголошує він, має бути «інша цінова картинка» на ринку скрапленого газу.

Скраплений газ «перекриває» Росія, чи бере під контроль Медведчук?

Між тим, нещодавні обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну, наголошують у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Заступник міністра Максим Нефьодов написав про своє бачення причин подорожчання газу для автомобілів, уточнивши при цьому, що його міністерство не контролює цього ринку.

Ситуація справді виглядає дещо дивною. Хтось із гравців справді може качати ринок чи влаштовувати змову

«Якщо коротко – ціни падали з початку року, всі тримали запаси низькими, потім росіяни поставили на ремонт свої НПЗ, а також дали власні експортні ліцензії тільки «Роснефті», плюс не вистачає цистерн для швидкої зміни логістики. Тому зараз дефіцит. Степан Кубів (перший віце-прем’єр – міністр економічного розвитку і торгівлі) вже написав звернення в АМКУ та інші профільні органи. Ситуація справді виглядає дещо дивною, навіть з урахуванням звичних коливань цін на газ влітку (коли падає дебет власних свердловин «Укргазвидобування»). Хтось із гравців справді може качати ринок чи влаштовувати змову», – не виключає урядовець.

​

Це був системний наступ з боку спецслужби. Ринок став перерозподілятися на користь одного гравця. Цим гравцем є Віктор Медведчук і його компанія

При цьому прямим текстом про змову говорить депутат від «БПП» Сергій Лещенко. За його словами, Служба безпеки України за допомогою серії перевірок витиснула з ринку частину трейдерів, Мінекономрозвитку посприяло цьому, а потім звільнене місце на ринку зайняв бізнес, пов’язаний з кумом російського президента Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

«Це був системний наступ з боку спецслужби, який закінчився тим, що на трейдерів наклало санкції Мінекономрозвитку, і зрештою ринок став перерозподілятися на користь одного гравця. Цим гравцем є Віктор Медведчук і його компанія», – заявив Лещенко під час прес-конференції, маючи на увазі компанію «Глуско Україна», яку пов’язують з Медведчуком.

Раніше програма «Схеми» виявила, що коли СБУ застосувало санкції проти 16 газотрейдерів, свою частку наростила ця компанія, та ще три, пов’язані з нею. Про те, що ринок «зачистили під Медведчука», стверджують і автори програми, і основні гравці цього ринку.

У Мінекономрозвитку звинувачення Лещенка називають безпідставними, СБУ ж, зі свого боку, утримується від коментарів.

Уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Валерій Полюхович на запитання Радіо Свобода зауважив, що подорожчання скрапленого газу, найімовірніше, спричинили ринкові, зокрема, сезонні чинники.

За словами представника АМКУ, вони наразі не мають достатньо інформації для того, щоб говорити про неконкурентні дії (змову) на ринку. Однак, за його словами, комітет надіслав запити в усі профільні відомства та продовжує збирати дані про ситуацію на ринку. Протягом двох тижнів АМКУ зможе зробити попередній висновок, чи є подорожчання скрапленого газу наслідком змови на ринку, чи ні.

Не змовою трейдерів чи діями політиків, а недостатньою диверсифікацією поставок пояснює подорожчання скрапленого газу в Україні енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Маємо відсутність диверсифікації джерел газопостачання. Ціна може опуститися до 11-12 гривень за літр

«Не став би пов’язувати це з політичними причинами чи нецивілізованою конкуренцією. Маємо відсутність диверсифікації джерел газопостачання. Дефіцит скрапленого газу донедавна становив третину ринку, зараз – вже 20%. Зараз підвищилися ціни у великому гурті, хто мав запас – отримав великий прибуток. Проданий на аукціонах ресурс – довезли до АЗС, і він вплинув на ціну в бік підвищення. З західного напрямку бачимо нові надходження, тож ситуація виправиться, і ціна може опуститися до 11-12 гривень за літр», – прогнозує аналітик.

Лібералізація ринку скрапленого газу, зменшення його імпорту до України через ремонт потужностей, зокрема, у Росії, а також мала частка власного виробництва стали тими чинниками, що потягли ціну газу вгору, каже експерт з питань нафти і газу, колишній голова прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський.

«Українські заводи не покривають потреб у скрапленому газі, оскільки Україна на 85% є імпортозалежною. Хотіли лібералізації ринку – будь ласка. Але в разі лібералізації можлива криза, наприклад, через припинення постачання з різних причин, от і маємо. Я бачу тут суто економічні передумови. Якщо хтось на цьому захотів ще й грошей заробити – що ж, в нас капіталізм, і це не заборонено», – констатує експерт.

Дещо іншу версію подій , відмінну від оцінок політиків та експертів, наводять представники бізнесу, що використовує скраплений газ. Так, Сергій, який обслуговує газове обладнання і попросив не називати свого імені, наголосив, що подорожчання є сезонним, але змови виключати не варто, враховуючи досить низькі ціни на цей ресурс у сусідньому ЄС та динаміку власного виробництва.

У Польщі вартість газу на заправках залишається низькою: у перерахунку на наші гроші – 6 гривень за літр. Бо приймають через термінал американський газ

«Думаю, що це тимчасове, сезонне явище. Зараз іде закачка газу до сховищ у ЄС, адже багато помешкань опалюються автогазом, так званим пропан-бутаном. У Польщі, мені повідомляють, вартість газу на заправках залишається низькою: у перерахунку на наші гроші – 6 гривень за літр. Бо приймають через термінал американський газ – різних видів. Тобто підвищення ціни в Україні – це сезонне явище, плюс дії газотрейдерів. Тоді як виробництво автогазу в Україні – не зменшується», – визнає представник бізнесу.

За даними Мінекономрозвитку, скраплений газ в Україні дорожчає кілька тижнів поспіль, на тлі того, що українські виробники скрапленого газу («Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії) наразі покривають не більше 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі та Казахстану.