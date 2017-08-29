АМКУ перевіряє ситуацію на ринку скрапленого газу

Антимонопольний комітет України перевіряє ситуацію на ринку скрапленого газу. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив державний уповноважений АМКУ Валерій Полюхович.

«Сьогодні дійсно є різке подорожчання на роздрібному сегменті ринку. Є об’єктивні фактори, що спровокували зростання, – це зменшення імпорту з Росії і Білорусі у зв’язку зпевними адміністративними перепонами, які створені в Росії, і плановими ремонтами заводів, які виробляють цей продукт, а також те, що у нас пікове навантаження по ринку має місце у серпні-вересні – це сезонний фактор. І у нас відбувається постійне зростання споживання цього продукту– це зумовлено, що цей продукт дешевший», – сказав він.

Полюхович зауважив, що АМКУ не може наразі однозначного заявити про антиконкурентні дії у зв’язку з подорожчанням скрапленого газу.

«На сьогодні ми не можемо заявити однозначно, чи є антиконкурентні узгодженідії, тому що та інформація, яка у нас є, вона стосується об’єктивних чинників. Щодо суб’єктивних чинників – ми можемо говорити лише тоді, коли отримаємо повний обсяг інформації на наші вимоги до ДФС, Держстату, Міненерговугілля», – додав він.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні у ході міжвідомчої наради доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі, правоохоронним органам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини підвищення ціни на автомобільний (скраплений) газ.

Протягом останніх кількох тижнів в Україні подорожчав скраплений газ. За даними Мінекономрозвитку, українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану, а обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну.