Немає ніякої монопольної змови – експерт про подорожчання скрапленого газу

Українська влада не передбачила росту цін на пропан-бутан, хоча повинна була, стверджує економіст Євген Олейников, однак закликає дочекатись результатів розслідування Антимонопольного комітету. Натомість експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук впевнений, що зростання цін на скраплений газ для автівок не в компетенції АМКУ, а є нормальним явищем для ліберального ринку.

– Як Ви розумієте пояснення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо ситуації з цінами на скраплений газ? Якщо імпорт цього палива збільшився, а інфраструктури для створення запасів бракує, як це може спровокувати зростання цін?

Євген Олейников: Треба розуміти, що зростають і обсяги його використання. Враховуючи достатньо велику ціну палива, значна кількість споживачів переходила на використання саме скрапленого автомобільного газу.

Сам принцип дії владних структур дав певні підстави для того, аби підозрювати змову

Дійсно, сам принцип дії владних структур дав певні підстави для того, аби підозрювати змову.

Нагадаю дуже суперечливу історію зі зверненням до Мінекономрозвитку від СБУ, яка спочатку направила листа про необхідність запровадити обмеження, потім його нібито відкликала, але сама ситуація дуже дивна. Спецслужба, причому одна з найбільш повноважних в Україні, не може визначитися, треба чи не треба накладати санкції. І що робилося в цей час в, так би мовити, у неофіційній площині?

Якщо чесно, я дуже непокоюсь з приводу його (Володимира Гройсмана – ред.) заяв. Мені здається, що тут ми побачимо суто адміністративне втручання на рівні «розібратися, нагородити непричетних і покарати винних».

Головний урок, який ми маємо винести з цієї ситуації – на жаль, те, що наш уряд взагалі і Мінекономіки зокрема так і не навчилися займатися своєю основною роботою, а саме: моніторинг, аналіз, прогнозування і завчасне вироблення якихось ефективних дій із попередження виникнення кризових ситуацій на ринку.

Юрій Корольчук: Я не розумію взагалі, яке урядовці мають відношення до цієї проблеми. В нас є ринок цього газу і в даному випадку він сам регулюється. Ми побачили цю регуляцію: коли немає, чим замінити, коли є дефіцит цього ресурсу, ціна виростає. І так буде з усім в умовах ринку, капіталізму, ліберальних відносин.

– Депутат від «БПП» Сергій Лещенко прямим текстом говорить про змову на ринку. За його словами, Служба безпеки України витиснула з ринку частину трейдерів, а потім звільнене місце на ринку зайняв бізнес, пов’язаний з Віктором Медведчуком. Як Ви оцінюєте таку версію пояснення ситуації на ринку скрапленого газу?

Юрій Корольчук: Люди, які постраждали від цього – це учасники ринку. Так мало б розглядатися це питання. Вони повинні звертатись до правоохоронних органів. Цього немає: ніхто не звертається, ніхто не каже, що в них забрали шматок ринку, забрали компанію. Вони всі фактично стають, якщо є така змова, учасниками цієї змови. Тоді правоохоронні органи нічого не зможуть зробити.

Питання Медведчука, Порошенка та розслідування стоїть на другому місці. На першому місці – банальна зупинка заводів (в Росії та Білорусі – ред.) і відсутність поставок в Україну.

Самі продавці тут, на ринку, були зацікавлені в тому, щоб ціна виросла. Тому що вони бачать попит

Другий момент (посунемо Порошенко та Медведчука на третє місце взагалі) – самі продавці тут, на ринку, були зацікавлені в тому, щоб ціна виросла. Тому що вони бачать попит – вже, якщо сказати медичною мовою, «підсадили на голку» пропан-бутану багатьох споживачів. Люди вже не зможуть відмовитись від цього відносно дешевого ресурсу.

– Як би Ви оцінили дії Антимонопольного комітету, їхню оперативність, практично їхню відсутність?

Євген Олейников: Я чув заяву Антимонопольного комітету щодо того, що розслідування вони розпочали. Як на мене, така позиція є достатньо відповідальною, тому що оголошувати результати розслідування до розслідування – це геть невірно.

(Антимонопольний) комітет має провести розслідування і презентувати його матеріали, причому з цифрами і фактами, а не припущеннями

Комітет має провести розслідування і презентувати його матеріали, причому з цифрами і фактами, а не припущеннями.

Юрій Корольчук: Розслідування Антимонопольного комітету нічого не дасть, тому що немає ніякої монопольної змови. Навіть та компанія, яку прив’язують до Медведчука в контексті розслідувань – це Proton Energy. Вони завозять цей газ на кордон і на кордоні передають 180 компаніям, які між собою розподіляють цей газ.

Монопольної змови не можна буде довести. Навіть якщо це схема, то вона придумана і реалізована в умовах ліберальної економіки.

– Яким чином впливає на формування ціни недостатня диверсифікація джерел газопостачання?

Юрій Корольчук: Ми, дійсно, залежні сьогодні від поставок пропан-бутану і від Білорусі, і від Росії. Говорити про те, що треба було б поліпшити диверсифікацію, знайти інші джерела постачання газу і таким чином вирішити цю проблему – це тільки теоретично звучить красиво. На практиці реалізувати цього не можна. Ми навіть на європейських ринках не можемо знайти достатнього обсягу такого газу, і в Казахстані також.

Ми навіть на європейських ринках не можемо знайти достатнього обсягу такого газу, і в Казахстані також

Проблема відсутності інфраструктури – це правда. І це проблема, до речі, виключно співпраці тих компаній, хто імпортує цей газ в Україні, а не тих, хто постачає з Росії та Білорусі, і, відповідно, держави, яка мала слідкувати за цим процесом і розуміти, що в один прекрасний момент, який сьогодні настав, настане колапс в цій сфері.

Вони бачили, що є ріст обсягу продажів цього газу в Україні. І, до речі, ще раніше, в 2016 році, самі імпортери та продавці газу казали про те, що інфраструктура слабенька, вона не витримає, якщо буде якась проблемна ситуація.

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