Радіо Свобода Daily: в ситуацію зі скрапленим газом втрутилися Гройсман із Порошенком

Дорогий скраплений газ

Президент України Петро Порошенко очікує зниження ціни на скраплений газ, про підвищення якої в останні дні говорять все частіше. Він зазначив, що Антимонопольний комітет має вжити всіх заходів для того, щоб не допустити монопольного становища і зростання ціни.

То чому в Україні дорожчає скраплений газ? Що це: змова чи сезонні чинники? І чи отримає зиск із цього Віктор Медведчук? Відповіді за лінком.

Недоторканні поруки

Нестора Шуфрича молодшого віддали на поруки батькові – народному депутату. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд міста Києва для Нестора Несторовича, який нещодавно збив людину на пішохідному переході, перебуваючи за кермом. За життя чоловіка, постраждалого у ДТП, зараз борються лікарі. Прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті водія, що суд не задовільнив. Батько-Шуфрич обіцяє суворий контроль для сина щодо виконання ним всіх обов’язків перед слідством.

Миколаїв без «Мультика»

У Миколаєві під час спецоперації, здійсненої співробітниками Генпрокуратури та СБУ, затриманий Михайло Титов. «Він – судимий за подвійне вбивство громадянин Михайло Титов, куди більше відомий миколаївцям як «Мультик». До вчора він «тримав» Миколаївщину в своїх руках», – повідомила речниця генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Коли я писав про цього «Мультика», то зрозумів, що це просто монстр регіональний. І ніхто з моїх інформаторів місцевих не припускав, що його реально можуть затримати, але це сталося. Так само напередодні був затриманий «Наум». Тобто, два кримінальні королі Миколаївщини зараз сидять у СІЗО», – прокоментував затримання журналіст Олег Єльцов, який спеціалізується на правоохоронно-кримінальній тематиці.

«Не викрали, а депортуємо»

Служба безпеки України затримала журналістку російського «Первого канала» Анну Курбатову і депортувала її до Росії, заборонивши також в’їзд на територію України на три роки. «Викраденням» назвали російські медіа дії українських спецслужб. Проте в СБУ наголошують, що діють у рамках закону.

«Київ, на думку багатьох іноземних журналістів, намагається лише зберегти видимість демократичної європейської держави», – це фраза із останнього сюжету журналістки Анни Курбатової, який вона зробила в Україні на тему раніше депортованих двох іспанських журналістів.

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Сталін і Голокост

Минулого тижня російське Міністерство закордонних справ опублікувало у своєму твіттер-акаунті фотографію нібито нацистського солдата та радянської жінки у військовій формі з підписом: «Нацист. Розпочав Голокост. Комуністка. Закінчила Голокост». На те, що фотографія, яку використали російські пропагандисти, виявилася зображенням чоловіка з єврейським корінням, якого вигнали у зв’язку з цим з нацистської армії, звернуло увагу чимало користувачів інтернету. Але небагато знають про ту роль, яку зіграв сталінських режим у житті багатьох європейських євреїв, які шукали порятунку, але замість нацистського табору смерті потрапляли у радянський ГУЛАГ.

«Кримський терен»

У Криму вийшов перший номер україномовної газети «Кримський терен», створеної активістами Українського культурного центру. Видання покликане повернути на півострів українське друковане слово, якого там не залишилося після подій весни 2014 року, кажуть активісти. Планується, що «Кримський терен» виходитиме двома мовами ‒ українською і російською ‒ один-два рази на місяць. На його сторінках можна буде читати про культуру, історію й традиції українського народу. Читати газету можна як у друкованому вигляді в Криму, так і в електронному ‒ в Фейсбуці.

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