Недоторканні поруки: Нестор Шуфрич обіцяє суворий контроль для сина

Нестора Шуфрича молодшого віддали на поруки батькові – народному депутату. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд міста Києва для Нестора Несторовича, який нещодавно збив людину на пішохідному переході, перебуваючи за кермом. За життя чоловіка, постраждалого у ДТП, зараз борються лікарі. Прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті водія, що суд не задовільнив. Батько-Шуфрич обіцяє суворий контроль для сина щодо виконання ним всіх обов’язків перед слідством.

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Нестор Шуфрич молодший з'явився в суді, але з пресою не спілкувався. Його захищають три адвокати. Вони наполягали, що підзахисний не збирається тікати і що здав закордонний паспорт як свідчення цього. Як пом'якшувальний аргумент на користь підзахисного адвокати надали документи із позитивною характеристикою клієнта, а також передали судді довідку про вагітність його дружини.

Ці аргументи суд врахував і вирішив віддати 23-річного Нестора Шуфрича-молодшого на поруки його батька народного депутата.

А от прокуратура просила саме про цілодобовий домашній арешт, аргументуючи тим, що Нестор Шуфрич молодший може переховуватися від слідства і впливати на свідків.

Прокуратурі відмовили у застосуванні домашнього арешту

Відмова прокуратурі у клопотанні була обумовлена, за словами судді, й тим, що в матеріалах відсутні дані, які б свідчили про ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілому, і не долучено жодної медичної довідки за результатами прибуття швидкої медичної допомоги із описом виявлених попередньо тілесних ушкоджень.

У прокуратурі пояснили цей момент і зазначили, що будуть оскаржувати рішення.

Час сторона обвинувачення не має інших медичних документів, оскільки потерпілий перебуває в медичному закладі

«Був долучений текст підозри, в якій якраз і міститься інформація щодо травм, які отримав постраждалий. На даний час сторона обвинувачення не має інших медичних документів, оскільки потерпілий перебуває в медичному закладі, кожного дня йому роблять діагностику, а також були неодноразові оперативні втручання. Тому після того, як він буде виписаний з лікарні, буде призначена експертиза, яка остаточно встановить ступінь тяжкості травм», – зауважила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Поруки від народних депутатів теж недоторканні?

Не зустрічав ще в практиці, коли людей за такі правопорушення брали на поруки, зауважує адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Кравець і Партнери» Ростислав Кравець. У випадку із ДТП на поруки можуть взяти колективом чи групою осіб, здебільшого. Взяття на поруки народними депутатами фактично унеможливлює притягнення їх до відповідальності, пояснює він.

«У кримінальному кодексі встановлена відповідальність у разі, якщо особа, яку взяли на поруки, зникне чи буде ухилятись від виконання покладених на неї обов’язків. Що стосується народних депутатів, то ми всі прекрасно розуміємо, що їх притягнути до відповідальності неможливо без окремого дозволу Верховної Ради», – наголошує адвокат.

Не пригадує Ростислав Кравець і випадків, коли б високопосодовці чи їхні родичі були притягнуті судом до відповідальності за вчинені правопорушення на дорогах, навіть із тяжкими наслідками.

Просто не помітив людину – Нестор Шуфрич

Народний депутат Нестор Шуфрич наголосив, що виконання сином його обов’язків перед слідством буде під суворим контролем. Додав, що син прийме буд-яке рішення суду і не збирається переховуватись. Каже, що намагався виховувати дітей, аби вони не мали пріоритетів через суспільний статус батька і навіть забороняв використовувати спортивні автомобілі, бо в родині вже переживали важкі наслідки від ДТП.

Коли син збив чоловіка, він перебував за кермом орендованого елітного автомобіля марки «Бентлі», який, за словами Нестора Шуфрича, мав бути використаний для зйомок музичного кліпу.

Орієнтовна швидкість була 60-75 кілометрів на годину. Безумовно, це перевищення, але це не та швидкість, яка має місце на дорогах Києва

«Він уникав зіткнення на попередньому переході. Там літня жінка з онучкою, як ми потім з’ясували, переходила дорогу. І просто не побачив, що Олексій (потерпілий – ред.) вже вийшов на інший перехід. Швидкість ми можемо попередньо встановити на підставі відео, яке було оприлюднено. За думкою тих людей, які мають досвід, орієнтовна швидкість була 60-75 кілометрів на годину. Безумовно, це перевищення, але це не та швидкість, яка, на жаль, має місце на дорогах міста Києва», – наголосив депутат.

Допомогу постраждалому і його перебування в лікарні оплачує родина Шуфричів. Як розповів журналістам депутат Нестор Шуфрич, стан його важкий, але лікарі схиляються до того, що він житиме.