Суд віддав Шуфрича-молодшого на поруки батькові

Шевченківський районний суд Києва вирішив віддати на поруки батькові Нестора Шуфрича, сина народного депутата з «Опозиційного блоку», якого звинувачують у тому, що він збив людину на пішохідному переході в центрі Києва. Такий запобіжний захід суд обрав на засіданні 30 серпня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт для Нестора Шуфрича-молодшого.

Адвокати Шуфрича наполягали, що підстав для домашнього арешту немає, заявляючи, що їхній підзахисний не збирається втікати і здав закордонний паспорт.

Батько підозрюваного, народний депутат Нестор Шуфрич попросив суд дозволити йому взяти сина на поруки.

Напередодні Шуфричу-молодшому оголосили підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

За даними поліції, ДТП сталася ввечері 26 серпня: автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.

У поліції Києва додали, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучений до матеріалів кримінального провадження.