Луценко пообіцяв залишити Миколаїв без «Мультика»

Генпрокуратура та СБУ заявляють про викриття організованого злочинного угруповання, яке впродовж десяти років діяло в Миколаєві та Миколаївській області. Затримано п’ятеро осіб. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, члени цієї банди мали вплив на ухвалення рішень посадовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування. Натомість у партії «Опозиційний блок» дії правоохоронців розцінили як чергову спробу влади дискредитувати опозицію. У партії, однак, вважають, що спроба приречена на провал.

У ході спецоперації співробітники прокуратури за підтримки СБУК провели близько 90 обшуків, зокрема в чотирьох депутатів миколаївської міськради, представників «Опозиційного блоку». За словами генерального прокурора Юрія Луценка, затримано 5 осіб, у тому числі ­ лідера злочинної організації Михайла Тітова, відомого в кримінальному середовищі як «Мультик».

За даними правоохоронців, свого часу «Мультик» був засуджений за подвійне вбивство. Затриманих підозрюють у створенні злочинної організації, яка впродовж 2008-2017 років займалася погрозами вбивства і позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, автоугонами, привласненням майна й державних коштів.

Миколаївський кримінал вразив навіть урядовця

На підтвердження обвинувачень, що злочинці мали вплив на ухвалення рішень місцевої влади, правоохоронці оприлюднили уривок запису телефонної розмови. Як стверджує прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, в ході розмови Михайло Тітов сварить керівника фракції «Опозиційного блоку» в Миколаївській обласній раді Володимира Фроленка за те, що той робить неузгоджені заяви.

У липні в Миколаєві за вимагання був затриманий Ігор Науменко, який мав статус кримінального «смотрящего» в Миколаєві та області. За словами керівника Миколаївського управління СБУ Олексія Ляха, «є достовірні дані, що з російського боку його діяльність керувалася на шкоду державній безпеці України». Саме через зв'язок із росіянами кримінальний авторитет на прізвисько «Наум» потрапив у поле зору співробітників СБУ.

Там відбулося якесь дивне зрощення політикуму із криміналітетом, який, фактично, блокує проведення тендерів на ремонт доріг

Ще рік тому ситуація в Миколаєві та Миколаївській області викликала занепокоєння і навіть стала предметом обговорення на засіданні Кабміну.

«Там відбулося якесь дивне зрощення політикуму з криміналітетом, який, фактично, блокує проведення тендерів на ремонт доріг. Я такого в жодній іншій області не бачив», – розповів тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Опозиційний блок» заступився за своїх

Журналіст Олег Єльцов, який спеціалізується на правоохоронно-кримінальній тематиці, зазначає, що ситуація в Миколаївській області, де кримінал мав істотний вплив на місцеву владу, в більшій чи меншій мірі притаманна й іншим регіонам.

Всюди є криміналітет, який вріс у цю владу, корумпував і, власне, її підмінив

«Це абсолютно стандартна ситуація. Всюди є криміналітет, який вріс у цю владу, корумпував і, власне, її підмінив», – каже він.

На думку Олега Єльцова, такого б не сталося, якби кримінальні ділки не порозумілися з місцевими правоохоронцями. Показово, що спочатку Юрій Луценко призначив прокурором Миколаївської області людину, яка нічим із цим регіоном не пов’язана.

«Коли я писав про цього «Мультика», то зрозумів, що це просто монстр регіональний. І ніхто з моїх інформаторів місцевих не припускав, що його реально можуть затримати, але це сталося. Так само напередодні був затриманий «Наум». Тобто, два кримінальні королі Миколаївщини зараз сидять у СІЗО», – розповідає Олег Єльцов.

Між тим, партія «Опозиційний блок» виступила із заявою, в якій розцінила обшуки в депутатів Миколаївської міськради як чергову спробу влади дискредитувати опозицію.

«Висунуті обвинувачення настільки абсурдні, що викликають серйозні сумніви в адекватності того, хто їх санкціонував… Представляючи «Опозиційний блок» у Миколаївській міськраді, наші однопартійці виступали тільки на захист людей і робили все для розвитку міста», – йдеться у заяві «Опозиційного блоку».