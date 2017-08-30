У Криму вийшов перший номер україномовної газети «Кримський терен», створеної активістами Українського культурного центру. Видання покликане повернути на півострів українське друковане слово, якого там не залишилося після подій весни 2014 року, кажуть активісти. Планується, що «Кримський терен» виходитиме двома мовами ‒ українською й російською ‒ один-два рази на місяць. На його сторінках можна буде читати про культуру, історію та традиції українського народу.

До анексії Росією Криму на півострові випускалася лише одна газета українською мовою ‒ «Кримська світлиця». Після подій весни 2014 року редакція, як і десятки інших ЗМІ, змушена була припинити свою діяльність, оскільки не отримала реєстрації в Роскомнадзорі. Видання не виходило понад рік. Його нове життя розпочалось у серпні 2016-го в Києві, куди вимушено переселилася частина кримського колективу. Але поширюють газету переважно на материковій частині України. Кримчани ж можуть читати тільки її інтернет-версію.

З появою «Кримського терена» активісти мають на меті виправити ситуацію й повернути проукраїнським жителям півострова друковане слово рідною мовою.

Про що пише «Терен»

«Неодноразово говорилося, що в Криму українська мова ніколи не була популярною, ‒ звертається зі сторінок газети до читачів активістка Українського культурного центру Олена Попова. ‒ Може й так. Але саме зараз можна зробити спробу змінити її статус».

Пропонована газета ‒ це цеглинка у збереженні друкованого українського слова на півострові

«Мова має існувати в обох своїх формах ‒ усній та письмовій. Пропонована газета ‒ це цеглинка у збереженні друкованого українського слова на півострові. <...> Ми розраховуємо, що до життя газети приєднаються й інші прихильники українського слова, як у Криму, так і за його межами», ‒ додає Попова.

Перший номер газети «Кримський терен» оформлений на восьми шпальтах. У ньому поданий алгоритм вступу до українських вишів для кримських абітурієнтів, є кілька заміток про стан освітньої галузі на півострові та блокування інтернет-ЗМІ російською владою, а також витяги з останнього слова проукраїнського активіста Володимира Балуха в суді й історичне дослідження про українські землі в давнину, підготовлене головою Українського культурного центру в Криму й одним із творців газети Леонідом Кузьміним.

Окрім того, в газеті представлені нариси про Крим українського письменника, класика сатиричної прози Остапа Вишні. Це ‒ родзинка газети, вважають її творці.

Ми хочемо показати, що Крим завжди був в українській літературі й нікуди не випадав

«Ми плануємо, що в нас друга смуга газети буде присвячена українським авторам, які жили або бували в Криму й писали про нього. Таким чином, ми хочемо показати, що Крим завжди був в українській літературі й нікуди не випадав. У Остапа Вишні є ціла книга про Крим ‒ «Вишневі усмішки кримські». Він написав її після подорожі Кримом, туди входять його спогади й нариси», ‒ розповів у коментарі проекту «Крим.Реалії» один із творців газети Леонід Кузьмін.

​Надихнули ягоди

Перший випуск «Кримського терена» вийшов пробним накладом ‒ 400 примірників. Готували його активісти на волонтерських засадах. Робота над номером зайняла півтора місяця. Надрукувати його змогли завдяки допомозі меценатів і особистим коштам.

В Українському культурному центрі розповідають, що ідея випуску україномовної газети в Криму виникла кілька місяців тому. Колективно була затверджена й назва.

«Ідея назви газети була колективною. Її придумали так давно, що вже й не згадати, коли саме. Хтось був у поході в горах і побачив ягоди «тьорна» ‒ так «терен» звучить російською мовою ‒ і ми вирішили, чому б не назвати видання терном. Ми шукали нейтральну назву й зійшлися на цій», ‒ розповідають активісти.

Усе залежатиме від того, наскільки нас вистачить, як ми встигатимемо готувати випуски. Ми ж, окрім громадської діяльності, всі працюємо

Планується, що газета виходитиме один раз на місяць, але якщо вона користуватиметься популярністю, можливо, періодичність її виходу збільшать до двох разів на місяць. «Усе залежатиме від того, наскільки нас вистачить, як ми встигатимемо готувати випуски. Ми ж, окрім громадської діяльності, всі працюємо», ‒ говорить Леонід Кузьмін.

Де читати

Поширювати газету активісти планують у Криму з рук у руки.

Реєструвати «Кримський терен» у Роскомнадзорі його автори поки не планують. У російському законодавстві така вимога стосується видань із накладом у понад тисячу примірників.

Появу «Кримського терена» активно обговорюють у соцмережах. Прихильники проукраїнських поглядів із обох боків кримського перешийка зустріли цю ініціативу позитивно й переконані, що газета буде популярною й потрібною у Криму. Проросійські коментатори, навпаки, налаштовані скептично.

Читати газету можна як у друкованому вигляді в Криму, так і в електронному ‒ в Фейсбуці.

Оригінал публікації ‒ на сайті проекту «Крим.Реалії»