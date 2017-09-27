Узбекистан: письменника Нурілло Отаханова затримали за звинуваченнями в екстремізмі

Узбецького письменника Нурілло Отаханова, який повернувся на батьківщину після добровільного вигнання, відразу ж затримали за підозрою у пропаганді екстремізму.

Як розповіла узбецької службі Радіо Свобода дружина письменника Гульнара Отаханова, йдеться про його книгу «Ці дні», видану у Туреччині. У ній письменник критикує розвиток Узбекистану у роки незалежності, насамперед, авторитарний режим президента Іслама Карімова, який помер у вересні 2016 року. За словами Отаханової, слідчі повідомили, що Комітет у справах релігії визнав книгу екстремістською.

Нурілло Отаханов, відомий під псевдонімом Нуруллох Мухаммад Рауфхон, перед від’їздом зі Стамбула сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що вирішив повернутися на батьківщину після того, як президент Шавкат Мірзіяєв оголосив, що викреслив зі складених при Карімову списків небажаних персон багатьох представників узбецької інтелігенції, які живуть за кордоном.